Жители Самарской области смогут получить единовременную частичную компенсацию затрат на проведение газа в дом

Пользователи смогут получить возможность бесплатно подключиться к газу, оплатив только оборудование Фото: "КП" Архив

В Самарской области 1334 населенных пункта, где в 1160 из них по границе проведен газопровод. Однако не на всех улицах или в домовладениях подключен газ. Именно на такие объекты распространяется программа социальной газификации, или догазификации. В рамках программы, пользователи смогут получить возможность бесплатно подключиться к газу, оплатив только оборудование.

26 октября 2021 года правительство Самарской области подписало постановление о выплате единовременной частичной компенсации затрат льготникам на подготовку домов к проведению газа в размере 145 тысяч рублей. На эту сумму владельцы домов смогут приобрести газовое оборудование – котел, плиту, сигнализатор, счётчик, а также потратить деньги на расходы, связанные проведением строительно-монтажных работ по прокладке и подключению наружных и внутридомовых газовых сетей.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем Послании поручил создать в регионах максимально комфортные условия для газификации населения. Министр социально-демографической политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что в настоящее время ведомство занимается изучение вопроса о расширении списка льготников, которые смогут воспользоваться данной субсидией.