Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 14:47

В Самарской области сотрудники ДПС фиксируют нарушения ПДД из «гражданского» автомобиля

Полицейские передвигаются по городу на машине без цветографической окраски и снимают нарушителей на видеокамеру
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДПС теперь использует метод "скрытого" наблюдения

ДПС теперь использует метод "скрытого" наблюдения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Самарской области рассказали про «партизанов» среди сотрудников ГИБДД и про их «охоту» на нарушителей правил дорожного движения. Мероприятия «скрытого наблюдения» проводятся с июля 2021 года.

- Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС, - рассказали полицейские.

В конце октября 2021 года специализированный отряд проводил патрулирование на трассе М-5 и на автодороге «Самара – Бугуруслан». Методом «скрытого патрулирования» полицейские смогли выявить десяток нарушителей и выписать им штрафы за нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения.