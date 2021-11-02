В Самарской области сотрудники ДПС фиксируют нарушения ПДД из «гражданского» автомобиля

ДПС теперь использует метод "скрытого" наблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Самарской области рассказали про «партизанов» среди сотрудников ГИБДД и про их «охоту» на нарушителей правил дорожного движения. Мероприятия «скрытого наблюдения» проводятся с июля 2021 года.

- Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС, - рассказали полицейские.

В конце октября 2021 года специализированный отряд проводил патрулирование на трассе М-5 и на автодороге «Самара – Бугуруслан». Методом «скрытого патрулирования» полицейские смогли выявить десяток нарушителей и выписать им штрафы за нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения.