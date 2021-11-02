Полицейские нашли 19 мигрантов-нарушителей на вещевом рынке и овощебазе в Самаре

Правоохранители выписали нарушителям штрафы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские при поддержке бойцов ОМОНа провели рейды на вещевом рынке и овощной базе в Промышленном и Советском районах. Целью проверок было выявление нелегальных мигрантов и других нарушителей закона.

- Установлено, что 19 иностранцев работали без разрешительных документов. Их привлекли к ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Каждому назначили штраф по 2 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Еще одних нарушителей нашли на подъездных путях и парковках торговых точек. Сотрудники ГИБДД выявили 14 автомобилистов, которые не соблюдали требования ПДД. Большинство из них управляли машинами с какими-либо неисправностями. На водителей составили протоколы.