Еще 800 тысяч взрослых жителей Самарской области нужно привить против COVID-19

В Самарской области открывают дополнительные пункты вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько еще жителей Самарской области нужно привить для создания коллективного иммунитета против COVID-19. Вакцинацию должны пройти около 800 тысяч взрослого населения. Информация об этом прозвучала в понедельник, 1 ноября 2021 года, на заседании оперативного штаба.

По словам медиков, за последнюю неделю темпы вакцинации в регионе выросли. Полностью привились свыше 1 млн 167 тысяч человек. Повторную вакцинацию должны пройти более 271 тысячи жителей. Часть из них — почти 79 тысяч — уже сделали это.

Напомним, в Самарской области работают 167 прививочных пунктов. Девять из них круглосуточные. Во вторник, 2 ноября, открыли дополнительный пункт в областной библиотеке в Самаре. А в среду, 3 ноября, жители Тольятти смогут сделать прививку в культурном центре «Автоград».