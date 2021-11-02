В Самаре в квартире на пр. Кирова до смерти забили мужчину

Самарец случайно убил приятеля во время пьяной ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 30 октября 2021 года, в квартире одного из домов на проспекте Кирова в Самаре произошло убийство. Там нашли труп мужчины со множественными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, самарец стал жертвой пьяного застолья. В выходной в квартире собрались четверо приятелей. Они начали распивать алкоголь. Потом между погибшим и одним из его знакомых произошел конфликт. После обмена «любезностями» в ход пошли более веские «аргументы». Один из собутыльников начал избивать своего противника. Он бил его руками и ногами по голове и туловищу. В общей сложности мужчина нанес около 8 ударов. Травмы оказались смертельными.

Подозреваемого уже нашли и задержали. Это 31-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять все детали преступления.