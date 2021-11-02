Сильный ветер обрушится на Самарскую область днем 3 ноября 2021 года

Местами по региону ветер разгонится до 18 м/с Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Днем в среду, 3 ноября 2021 года, на регион обрушится сильный ветер.

- Местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Сотрудники МЧС просят самарцев быть внимательнее. Без веской причины завтра лучше не выходить из дома. Если непогода застанет на улице, следует помнить следующие правила: не стоять и не ходить рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, остановками общественного транспорта и недостроями. Лучшее укрытие — подземный переход или ближайший подъезд.

Автомобилистам спасатели рекомендуют поставить машины в гараж. Если его нет, то припарковать авто подальше от непрочных конструкций.