В ОЭЗ "Тольятти" к 2024 году построят крупнейший строительный завод

ОЭЗ "Тольятти" активно развивается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

2 ноября прошло заседание экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова. На нем одобрили новую заявку на получение статус резидента площадки. Им стала российская компания, которая планирует вложить в свое производство почти 5 млрд рублей. Новый завод будет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ - 63,8 га.

- Резидент реализует проект в сфере производства строительных материалов – это компания с продвинутой технологией, которая буквально через два года инвестиционной фазы создаст в Тольятти еще 515 новых рабочих мест, - отметил Богданов.

По словам главы минэкономразвития, сегодня в ОЭЗ 13 действующих и 6 строящихся заводов. Еще с шестью компаниями в ближайшее время планируют выйти в строительную фазу. Инвесторы доверяют площадке и проявляют к ней большой интерес.

Новый завод будет запущен в ОЭЗ "Тольятти" в 2024 году. Объем производства, начиная с 2025 года, достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение 3 лет после ввода объекта в эксплуатацию.