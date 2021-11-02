Прививочный пункт в областной библиотеке в Самаре будет работать 3 ноября 2021 года

В пункте вакцинации совсем нет очередей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививочный пункт в областной библиотеке в Самаре будет работать и 3 ноября 2021 года. Сделать прививку можно с 8.00 до 20.00, все это время в пункте будут дежурить врачи и медсестры. Редактор "КП-Самара" побывала в пункте вакцинации в первый день его работы и поделилась эмоциями от визита. В первый день прививку смогли сделать более 500 жителей Самары. В зале дежурят врачи: если у кого-то есть противопоказания, высокое давление или какие-то другие недомогания - всех обязательно отправляют на консультацию.

- Каждый может прийти и сделать вакцину от COVID-19. Пункт будет работать и завтра с 8:00 до 20:00, а также в Тольятти в культурном центре «Автоград» с 8:00 до 18:00, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров в инстаграме.

В пункте есть "Спутник V" и "Эпивак", каждый может посоветоваться с врачом и сделать ту прививку, которая ему показана. Как уже рассказывали в минздраве, сейчас нужно привить еще около 800 тысяч жителей региона, это нужно для формирования коллективного иммунитета и снижения заболеваемости.