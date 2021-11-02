В Самарской области принимают заявки на гранты для бизнесменов, пострадавших от нерабочих дней

Меры поддержки направлены на тех, кто пострадал из-за пандемии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Коронавирус сильно сказался на самарских бизнесменах. Фитнес-клубы, зоопарки, кинотеатры, музеи, парикмахерские и другие учреждения из-за нерабочих дней, объявленных в регионе с 25 октября, несут большие убытки. Власти не оставляют их наедине с бедой и обещают помощь. Так, с 1 ноября предприниматели из пострадавших сфер деятельности могут рассчитывать на финансовую помощь.

Речь идет о тех, кто внесен в реестр экономического развития РФ. Им положены безвозмездные гранты, которые выплачиваются однократно.

- Размер гранта составит 1 МРОТ, то есть 12 792 рубля на каждого сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности, - объяснил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Если у руководителя нет подчиненных, он может получить грант на себя. Деньги положены только по основному ОКВЭД. Налоги от полученной суммы платить не нужно, как и взносы и НДФЛ, если средства пойдут на зарплату работникам. Компания, рассчитывающая на помощь, не должна находиться в процессе ликвидации. Не стоит ждать помощи и тем, у кого долги превышают 3 тысячи рублей.

Заявки на получение субсидии будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря. Подать их можно на сайте nalog.ru, в личном кабинете налогоплательщика, либо в налоговой. Деньги должны поступить в течение 8 дней.