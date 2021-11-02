Около половины жителей считают Самару дорогим городом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал рейтинг самых дорогих мегаполисов нашей страны. Самара оказалась на 11 месте, почти половина жителей города назвала жизнь в столице региона затратной и дорогой.

Первое место ожидаемо заняла Москва – 64% жителей оценили город как самый дорогой. Следом за столицей значатся Уфа и Казань. Меньше всего о дороговизне их города высказались жители Челябинска – там о дороговизне проживания заявили лишь 28% опрошенных.

Среди жителей нашего региона 46% опрошенных считают Самару дорогим для жизни городом. 28% опрошенных с ними не согласились, а 26% затруднились ответить. В ТОП-5 самых затратных вещей по мнению жителей города вошли жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, одежда и техника, а также проезд на общественном транспорте.