Два театра Самарской области отметил экспертный совет "Золотой маски". ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Два театра Самарской области отмечены экспертным советом премии «Золотая маска». В Short list премии попал Самарский академический театр оперы и балета с постановкой «Фортепианный концерт» Максима Петрова. Балет претендует на победу в двух номинациях – «Балет/Спектакль» и «Балет – современный танец/Работа балетмейстера-хореографа».

В Long list российской национальной театральной премии вошёл спектакль «Дракон» театра-студии «Грань». По мнению экспертного совета он стал одним из самых заметных спектаклей сезона 2020-2021.

Со значимым достижением коллективы театров поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Художественные постановки наших театров не раз удостаивались главной театральной премии России. Мастерство, новаторский подход, умение вновь и вновь восхищать зрителя - все это присуще нашим замечательным театрам, - сказал Азаров.

По словам главы региона, оба театра уже отмечались экспертным советом, а нынешние достижения говорят о высочайшем качестве работы и высокой планке, которую ставят себе коллективы, выкладываясь на полную каждый раз, когда выходят на сцену.