Самарских студентов могут оставить на дистанционном обучении после 7 ноября

Студенты могут продолжить учиться удаленно после 7 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты самарских вузов могут продолжить учиться в дистанционном режиме после окончания нерабочих дней. Соответствующий приказ подписало Министерство высшего образования и науки России.

Продолжение «удаленки» будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Окончательное решение примет руководство учебных заведений. Для продолжения онлайн-обучения вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий.