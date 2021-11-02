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Общество2 ноября 2021 20:56

Самарских студентов могут оставить на дистанционном обучении после 7 ноября

Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Студенты могут продолжить учиться удаленно после 7 ноября

Студенты могут продолжить учиться удаленно после 7 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты самарских вузов могут продолжить учиться в дистанционном режиме после окончания нерабочих дней. Соответствующий приказ подписало Министерство высшего образования и науки России.

Продолжение «удаленки» будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Окончательное решение примет руководство учебных заведений. Для продолжения онлайн-обучения вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий.