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Общество3 ноября 2021 7:15

В Самаре в период локдауна на 17% снизился пассажиропоток в общественном транспорте

Об этом сообщили в городской администрации
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Пассажиров в транспорте стало значительно меньше

Пассажиров в транспорте стало значительно меньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин подготовил отчет о деятельности ведомства с 25 по 31 октября 2021 года. Чиновник отметил, что в прошедшую неделю наблюдается снижение пассажиропотока в общественном транспорте.

- В первую неделю нерабочих дней пассажиропоток снизился на 17%. По сравнению с нековидным аналогичным периодом 2019 года – на 50%, - сообщил замглавы Самары Сергей Маркин.

Напомним, губернатор Самарской области подписал постановление об установлении режима нерабочих дней для некоторых организаций с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Кроме того, причиной снижения пассажиропотока может быть блокировка социальных карт у пенсионеров старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, непривитых горожан старшего поколения также посадили на обязательную самоизоляцию.