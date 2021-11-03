В Самаре в период локдауна на 17% снизился пассажиропоток в общественном транспорте

Пассажиров в транспорте стало значительно меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин подготовил отчет о деятельности ведомства с 25 по 31 октября 2021 года. Чиновник отметил, что в прошедшую неделю наблюдается снижение пассажиропотока в общественном транспорте.

- В первую неделю нерабочих дней пассажиропоток снизился на 17%. По сравнению с нековидным аналогичным периодом 2019 года – на 50%, - сообщил замглавы Самары Сергей Маркин.

Напомним, губернатор Самарской области подписал постановление об установлении режима нерабочих дней для некоторых организаций с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Кроме того, причиной снижения пассажиропотока может быть блокировка социальных карт у пенсионеров старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, непривитых горожан старшего поколения также посадили на обязательную самоизоляцию.