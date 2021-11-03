В Самаре офисные работники начали меньше болеть коронавирусом после введения локдауна с 25 октября 2021 года

"Белые воротнички" начали меньше болеть в локдаун Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось заседание городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Чиновники подвели итоги первой прошедшей недели в режиме нерабочих дней. Как заявили в региональном Роспотребнадзоре, в некоторых сферах отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

- Благодаря введенным ограничениям отмечается динамика на снижение заболеваемости среди работников офисов и банковской сферы, а также среди работников сферы образования, - сообщила на заседании штаба заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Самарской области Елена Меркулова.

Однако врачи отмечают, что среди работников промышленных предприятий, наоборот, наблюдается увеличение процента заражений. Так, за прошлую неделю было зафиксировано 30% заражений коронавирусом, а неделей ранее – 15%.

Председатель правительства Самарской области поручил подготовить анализ вакцинации среди работников промышленных предприятий, а также рассмотреть возможность перевода таких сотрудников на дистанционный режим.