В Новокуйбышевске 71-летняя бабушка-драгдилер снабжала героином местных наркоманов

Сейчас пенсионерка находится под стражей и ждет приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским Новокуйбышевска поступила информация о незаконном сбыте наркотиков на территории города. Местные жители в рамках программы «Сообщи, где торгуют смертью» рассказали о причастности 71-летней пенсионерки к сбыту героина. К месту проживания подозреваемой прибыли оперативники.

- При личном досмотре, в присутствии понятых, сотрудница полиции обнаружила и изъяла из одежды подозреваемой пачку из-под сигарет, внутри которой находилось порошкообразное вещество серого цвета, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Бабушка-драгдилер призналась, что в пачке из-под сигарет она хранила героин для последующего сбыта наркозависимым местным жителям. Экспертиза показала, что у женщины при себе был героин общей массой свыше 21 грамма, что считается крупным размером.

Как выяснилось, в 1999 году женщина уже была осуждена за хранение и распространение наркотиков. В общей сложности за незаконный оборот наркотиков она провела в тюрьме более 16 лет.

В настоящее время в отношении 71-летней ранее судимой жительницы Новокуйбышевска было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Уголовное дело было передано в городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас пенсионерка находится под стражей.