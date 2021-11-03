Самарец показал, где построят 3,3 км нового дублера Московского шоссе

Дублер протянут от Ташкентской до Северного переулка Фото: скриншот с видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, где построят новый дублер Московского шоссе. Дорогу должны проложить на участке от улицы Ташкентской до Северного переулка.

- Прекрасная новость, давно уже там дублер напрашивался, - пишут в соцсетях горожане.

Напомним, протяженность новой дороги составит 3,3 км. На ней сделают две полосы движения. Вдоль дублера обустроят тротуар шириной 2 м и смонтируют линию освещения. Прилегающую территорию благоустроят.

Региональное министерство транспорта уже приступило к поиску подрядчика, который разработает проект. Объявлен электронный аукцион. Его итоги станут известны в начале декабря. Подготовить документацию необходимо до 3 августа 2022 года.