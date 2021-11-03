Школьники Самары стали на 34% меньше болеть ОРВИ за прошедшую неделю в режиме локдауна

Дети стали меньше болеть, но эпидпорог все равно превышен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На городском заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Самаре обсудили итоги первой недели в режиме объявленных нерабочих дней. Напомним, с 25 октября 2021 года школьники ушли на каникулы, а во многих организациях сотрудники ушли на две недели выходных.

В Роспотребназдоре сообщили, что впервые за несколько прошедших недель в первую неделю локдауна в Самаре зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ среди местных жителей. За минувшую нерабочую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 10 686 самарцам, что на 1164 (13%) случаев меньше, чем в предыдущую неделю.

В ведомстве также подчеркнули, что в группе школьников с 7 до 14 лет заболеваемость снизилась на 34%. Однако эпидемиологический порог все еще остается превышен.