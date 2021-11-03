Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 10:22

Школьники Самары стали на 34% меньше болеть ОРВИ за прошедшую неделю в режиме локдауна

Впервые за прошедшие недели зафиксировано снижение заболеваемости
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дети стали меньше болеть, но эпидпорог все равно превышен

Дети стали меньше болеть, но эпидпорог все равно превышен

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На городском заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Самаре обсудили итоги первой недели в режиме объявленных нерабочих дней. Напомним, с 25 октября 2021 года школьники ушли на каникулы, а во многих организациях сотрудники ушли на две недели выходных.

В Роспотребназдоре сообщили, что впервые за несколько прошедших недель в первую неделю локдауна в Самаре зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ среди местных жителей. За минувшую нерабочую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 10 686 самарцам, что на 1164 (13%) случаев меньше, чем в предыдущую неделю.

В ведомстве также подчеркнули, что в группе школьников с 7 до 14 лет заболеваемость снизилась на 34%. Однако эпидемиологический порог все еще остается превышен.