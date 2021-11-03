В Самаре активисты «Молодой гвардии» вошли в состав мобильных прививочных бригад

Молодогвардейцы мерили самарцам температуру и помогали заполнить данные

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 2 ноября прошла массовая вакцинация против коронавируса. С 8 утра там работали 25 мобильных прививочных бригад. В их числе впервые оказались и активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» - «Молодая гвардия».

- На входе мы мерили температуру, помогали заполнить личные данные, отвечали на вопросы, показывали дорогу и помогали в гардеробе, - рассказали волонтеры.

В областной библиотеке прививали горожан двумя вакцинами: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». За первые три часа работы пункта защиту от COVID-19 поставили свыше 300 самарцев, а за весь день — более тысячи. Второй компонент вакцины они должны получить не позднее 23 ноября. Сегодня в библиотеке продолжат прививать всех желающих.

Еще один дополнительный пункт вакцинации 3 ноября открылся в культурном центре «Автоград» в Тольятти. Он расположен на улице Юбилейной, 8.