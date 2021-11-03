Еще 1596 жителей Самарской области подхватили коронавирус 3 ноября 2021 года

За сутки лечение закончили 885 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус 3 ноября 2021 года установил в Самарской области новый антирекорд. За сутки в губернии зафиксировали еще 1596 случаев заражения. Общее число достигло 137 835, сообщает оперштаб.

Выросло и число тех, кто смог победить болезнь. Лечение закончили 885 жителей региона. За все время — 104 531. Есть и печальные новости. К сожалению, умерли еще 29 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в Самарской области возросло до 4 705.

Напомним, в регионе, как и по всей стране, введен режим нерабочих дней. Он действует до 7 ноября 2021 года. Этот период власти призывают использовать для прохождения вакцинации против коронавируса. Прививку можно сделать в любом из 167 постоянно действующих пунктов. Сегодня в губернии работают два дополнительных: в областной библиотеке в Самаре и в культурном центре «Автоград» в Тольятти.