Самарец «заработал» на наркотиках 1,4 млн рублей и купил себе Audi Q5

Предполагаемых преступников задержали сотрудники ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двоих участников преступной группы. Оба занимались производством и продажей наркотиков. У них дома силовики нашли каннабис (марихуана) в крупном размере.

Материалы передали в следственный отдел ОМВД по Волжскому району. Там возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Вскоре правоохранители узнали, что один из фигурантов успел легализовать деньги, полученные преступным путем.

- Мужчина получил от своего подельника 1,4 млн рублей, добытые при сбыте наркотических средств, и приобрел автомобиль Audi Q5, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело - по части 1 статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Расследование продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступлений.