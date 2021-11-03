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Происшествия3 ноября 2021 12:21

Самарец «заработал» на наркотиках 1,4 млн рублей и купил себе Audi Q5

Теперь предприимчивому мужчине и его подельнику грозит срок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предполагаемых преступников задержали сотрудники ФСБ

Предполагаемых преступников задержали сотрудники ФСБ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двоих участников преступной группы. Оба занимались производством и продажей наркотиков. У них дома силовики нашли каннабис (марихуана) в крупном размере.

Материалы передали в следственный отдел ОМВД по Волжскому району. Там возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Вскоре правоохранители узнали, что один из фигурантов успел легализовать деньги, полученные преступным путем.

- Мужчина получил от своего подельника 1,4 млн рублей, добытые при сбыте наркотических средств, и приобрел автомобиль Audi Q5, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело - по части 1 статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Расследование продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступлений.