Стало известно, когда в Самаре откроют еще один выход со станции метро «Алабинская»

Выход на Ново-Садовой будет закрыт, пока не достроят "Алабинскую" Фото: Google Карты

Стало известно, когда в Самаре откроют переход через улицу Ново-Садовую на станции «Алабинская». Речь идет выходе из метро, что расположен рядом с областной библиотекой.

- Когда планируется открытие перехода метро «Алабинская» через Ново-Садовую? Делают его уже больше года. Можно же открыть сам переход без строительства метро «Театральная» и второй ветки? - обратились самарцы в твиттере к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в областном министерстве строительства. Представители ведомства сообщили, что пешеходный переход через улицу Ново-Садовую откроют только после завершения строительства второго этапа станции метро «Алабинская».

Напомним, поезда на ней сейчас ходят челночным способом. Второй путь закрыт. Работы на нем еще не закончены. Полностью достроить и ввести «Алабинскую» в эксплуатацию планируется в 2023 году.