Землю санатория в Самаре отдают церкви под религиозное использование

На территории уже находится храм

В Самаре землю санатория отдают церкви под религиозное использование. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

Речь идет о земельном участке площадью 1715 квадратных метров. Он расположен на Барбошиной поляне, на 9-й просеке. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок относится к землям поселений и его занимает санаторно-оздоровительный комплекс «Жилищник». Однако по данным той же карты, здесь уже расположена Знаменская церковь.

Согласно опубликованной документации, местная религиозная организация православный приход Храма в честь Иконы Божией Матери «Знамение» Самарской епархии РПЦ обратилась в мэрию с просьбой узаконить уже существующую постройку и одобрить условно разрешенный вид использования участка – для религиозных целей. В горадминистрации сочли просьбу оправданной и вынесли положительное решение.