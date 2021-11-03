Дмитрий Азаров отвез в Сызрань помощников из Минздрава РФ 3 ноября 2021 года

На самарскую борьбу с коронавирусом посмотрят федеральные эксперты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область приехали специалисты Минздрава РФ, которые должны помочь региону бороться с коронавирусом. Сейчас губерния находится на четвертом месте по заболеваемости во всей стране. Каждый день выявляют более 1500 новых заболевших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что регионам с наиболее тяжелой ситуацией помогут - и вот в Самарской области высадился десант профессионалов.

- Начнем работу в Сызрани вместе с заместителем министра Олегом Гридневым. Посмотрим, что происходит, какая обстановка, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Он также показал, как вместе с Олегом Гридневым едет в Сызрань. Заместитель министра отметил, что помощь будет в основном методической

- В составе нашей делегации академик Владимир Стародубов, он поехал в Тольятти посмотреть организацию помощи пациентам с коронавирусом в этом городе, - уточнил Олег Гриднев.

Сегодня же в Самаре и Тольятти работают современные прививочные пункты, где вакцинацию проходят массово. Сейчас в регионе ситуация с коронавирусом печальная. Больницы переполнены, каждый день выделяются новые койки, сейчас уже под пациентов с COVID-19 отдано более 7500 мест.