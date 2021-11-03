Полицейские рассказали о погибшем, которого нашли 2 ноября 2021 года привязанным к лодке в Самаре

По факту ЧП проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

2 ноября 2021 года в Самаре на Волге на спуске Лейтенанта Шмидта очевидцы увидели дрейфующую моторную лодку, на которой не было судоводителя. К месту были направлены спасатели с подразделения «Первомайская». При осмотре заведенного судна в воде был обнаружен труп мужчины, который был за руку привязан к лодке веревкой.

На место происшествия прибыли сотрудники Средневолжского линейного управления МВД на транспорте. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего мужчины, им оказался житель Самары 1971 года рождения.

- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили полицейские.

Напомним, лодку нашли в 10 метрах от берега недалеко от причала на спуске Лейтенанта Шмидта. Как сообщил собственный источник «КП-Самара», предположительно, 51-летний мужчина выпал с лодки и пытался с помощью веревки забраться обратно на судно. Однако организм не выдержал ледяной воды в Волге и он умер.