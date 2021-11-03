В Самаре Ford Focus врезался в столб и перевернулся на крышу

Водитель отвлекся и наехал на препятствие Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 2 ноября, в Самаре произошло ДТП. Примерно в 21:10 на улице Бакинской опрокинулся Ford Focus. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем иномарки находился 26-летний молодой человек. Он двигался со стороны улицы Медицинской в направлении Торгового переулка. По предварительным данным, в пути водитель отвлекся и в районе дома № 19 по улице Бакинской врезался в столб. После этого машина перевернулась на крышу.

Происшествие не обошлось без пострадавших. В результате ДТП травмы получила 26-летняя пассажирка авто. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.