Тольяттинские полицейские ищут похищенного ребенка

Мужчина отказался сообщать свой новый адрес проживания, а потом отключил телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5-летний Саша (имена героев изменены) стал жертвой конфликта между папой и мамой. Как это часто бывает, родители разошлись, суд определил место жительства ребенка с мамой Таней – в Оренбургской области. Отцу предложили видеться с сыном по расписанию. Но Дмитрия такой вариант не устроил.

- Он просто забрал сына из детского садика и увез его к себе в Тольятти, - Татьяна, после того, как не смогла добиться возвращения мальчика своими силами, написала заявление в полицию. – Я не знаю, где они сейчас. С того адреса, где Дима жил раньше, он уже съехал. Новый мне не сообщил.

Саша живет с папой с начала октября, мама даже не знает, в порядке ли он. В полиции заявление от женщины приняли и попыталась связаться с Дмитрием.

- Он отказался сообщать свой новый адрес проживания, а потом отключил телефон, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Как поступит в этой ситуации полиция, пока не ясно.

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