Чтобы легко: Райффайзенбанк выступил партнером создания фильма ГОГОL-МОГОL

С 3 ноября фильм могут посмотреть все зарегистрированные пользователи на платформе «Кинопоиск».

С 3 ноября фильм могут посмотреть все зарегистрированные пользователи на платформе «Кинопоиск».

Создатель популярных лент «Брестская крепость» и «Спитак» Александр Котт предлагает зрителю задуматься о напряженном ритме нашей жизни на примере истории встречи постоянно занятого взрослого сына с матерью. Сюжетный ритм фильма определен состоянием главного героя. Кажется, что он наконец-то нашел время, чтобы пообедать с мамой, но его внутренние часы все еще торопятся догнать момент в будущем, а мысли - далеко от уютного столика в ресторане.

«В наше время многие вещи перевернуты с ног на голову, и то, что мы считаем стрессом, уже норма, а спокойствие – наоборот, стресс, — говорит автор сценария и режиссер фильма «ГОГОL-МОГОL» Александр Котт. — Для нашего героя главная проблема не в том, что он постоянно в рабочем загоне, и у него нет времени даже подумать о близких, для него стресс — это остановка в его жизненном забеге, встреча с близким, может быть, единственным человеком, который его по-настоящему любит, с мамой. Но именно мама помогает ему остановиться и выдохнуть».

Райффайзенбанк выступил партнером при создании картины для того, чтобы привлечь внимание широкого круга зрителей к теме легкости и свободы от стресса. По данным опроса, проведенного банком, 24% россиян считают деньги главной причиной стресса на данный момент. «20 минут фильма — напоминание о том, что по-настоящему важно. Найти время на общение с близкими и радость от каждой прожитой минуты, вновь почувствовать прилив сил или, наоборот, внутреннее спокойствие. И забыть про финансовый стресс. Ведь Райффайзенбанк сделает финансовую сторону жизни легче», — прокомментировал Иван Курочкин, руководитель команды роста в Райффайзенбанке.

Главные роли в ленте исполняют Анатолий Белый и Светлана Немоляева. По задумке Александра Котта, в кадре должны были появиться очень разные и непохожие актеры, чтобы зрители смогли увидеть, как несоединяемые друг с другом люди становятся близкими друг другу. Актерам, в свою очередь, были знакомы ситуации, с которыми сталкиваются их герои, поэтому они с интересом приняли предложение сняться в фильме.

Над «ГОГОL-МОГОL» также работали оператор Петр Духовской, композитор Алексей Айги, художник-постановщик Алиса Соловьева, продюсер Александра Лейбович и другие.

Посмотреть фильм можно на сайте Кинопоиска.