Прививочный пункт открыли в культурном центре «Автоград» в Тольятти 3 ноября 2021 года

Горожане приходят на прививку с самого раннего утра / Фото: администрация Тольятти

В среду, 3 ноября 2021 года, в Тольятти открыли дополнительный пункт вакцинации против коронавируса. Сделать прививку сегодня можно в культурном центре «Автоград» на улице Юбилейной, 8, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прививочный пункт будет открыт до 18:00. В нем работают несколько мобильных бригад из всех поликлиник города. Пройти вакцинацию в культурном центре может любой желающий старше 18 лет. Важное условие — отсутствие противопоказаний. Перед прививкой каждого осмотрит врач и ответит на все вопросы. Отметим, что с собой нужно захватить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, накануне подобный пункт заработал в Самаре на базе областной библиотеки. За день там сделали прививки более 1 тысячи человек. Сегодня там вновь можно пройти вакцинацию.