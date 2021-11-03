Жителям Самары для комфортной жизни в локдаун нужно 42 тысячи рублей в неделю на человека

На неделю локдауна самарцы хотят среднюю месячную зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос среди россиян, где в регионах введен локдаун, и выяснил, сколько денег нужно людям, чтобы комфортно пережить нерабочую неделю. Самара занимает четвертое место в рейтинге российских городов.

Согласно результатам опроса, жителям Самары для комфортной жизни в локдаун нужно иметь не менее 42 тысяч рублей, в то время как в Москве по средним оценкам на неделю достаточно 55 тысяч рублей. Жителям Санкт-Петербурга нужно иметь 47 тысяч рублей, чтобы пережить нерабочую неделю, а в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону по 45 тысяч рублей на человека. В 1,5 раза меньше денег, чем в столице, для комфортной жизни требуется жителям Волгограда, Казани и Омска – по 37 тысяч рублей на неделю.

В среднем по России для комфортной жизни во время локдауна жителям нужно по 45 тысяч рублей в неделю на человека. Причем женский бюджет немного скромнее мужского – 40 против 50 тысяч рублей. Также интересно, что россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц оценили свой комфорт на неделю в 55 тысяч рублей.