Мокрый снег прогнозируют в Самарской области днем 4 ноября 2021 года

Дождь и мокрый снег пройдут лишь местами по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на День народного единства — 4 ноября 2021 года. Завтра жителей региона ждет ухудшение погоды: мокрый снег, дождь и сильный ветер.

Погода начнет портиться в ночь на четверг, 4 ноября. Существенных осадков не будет, но юго-восточный ветер местами разгонится до 15-18 м/с. Столбик термометра опустится до 0...-5 °C. Днем в губернию могут нагрянуть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха поднимется до 1...6 °C. А вот ветер продолжит бушевать, правда, будет дуть уже с юга.

В ночь на пятницу, 5 ноября, в Самарской области тоже возможны небольшой дождь и мокрый снег. Однако в последующие два дня существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сбавит скорость до 8-13 м/с. А температура воздуха будет держаться в пределах 3...8 °C.