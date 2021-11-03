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Общество3 ноября 2021 14:51

В Самарской области на 31 октября 2021 года во всероссийской переписи приняли участие 52,5% населения

В правительстве Самарской области обсудили ход переписи населения
Валерий СОКОЛОВ
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Перепись в Самарской области не вызывает тревоги

Перепись в Самарской области не вызывает тревоги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области провели совещание и подвели первые итоги проведения Всероссийской переписи населения. На 31 октября 2021 года в переписи приняли участие 1 миллион 652 тысячи жителей Самарской области, что составляет 52,5% всего населения региона.

- По организационному плану, переписи численность населения региона составляла 3,15 миллиона человек. Чтобы подтвердить эти данные, необходимо каждый день переписывать по 101 тысяче человек. Пока в целом по региону ход переписи не вызывает тревоги, - отметили представители Самарастата.

69% от общего числа переписанных заполнили анкеты у переписчиков. Специалисты посетили 1 миллион 145 тысяч человек лично. На стационарные участки пришли 56 тысяч жителей Самарской области (3,5%), а на портале Госуслуг переписались 451 тысяча человек (27%).