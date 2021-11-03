В Самарской области пьяная автомобилистка с ребенком в салоне улетела на ВАЗ-21099 в кювет

Девушку уже 8 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 2 ноября, на трассе Приволжье — Екатериновка в Приволжском районе произошло серьезное ДТП. Там опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, легковушкой управляла 29-летняя девушка. Она была пьяна, но это не удержало ее от поездки. Автомобилистка ехала со стороны села Софьино в направлении Приволжья. В пути она не справилась с управлением и съехала в левый кювет. Там машина опрокинулась.

В результате случившегося пострадал 7-летний пассажир авто. Его доставили в ближайшую больницу.

Правоохранители сейчас выясняют все детали ДТП. Известно, что в этом году девушку 8 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.