В Самаре за сутки выявили 611 случаев заражения COVID-19

Суточный прирост пациентов в Самарской области составил 1596 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом по городам и районам Самарской области. В среду, 3 ноября 2021 года, в регионе подтвердили еще 1596 случаев заражения. Большая часть из них приходится на крупные города.

По информации оперативного штаба, суточный прирост инфицированных в Самаре составил 611 человек. В Тольятти почти в два раза меньше, но цифра все равно внушительная — 366. В Новокуйбышевске прибавилось 60 новых ковид-пациентов, в Отрадном — 53, в Сызрани — 46, а в Кинеле — 43.

Значительная часть зараженных (1513 человек) — люди, у которых изначально подозревали ОРВИ или внебольничную пневмонию. Еще 83 жителя региона не имели никаких симптомов COVID-19. Их выявили при профилактическом обследовании.

Напомним, в Самарской области скончались еще 29 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это 17 женщин в возрасте от 41 до 90 лет и 12 мужчин 62-82 лет. У многих были сопутствующие заболевания. Двое ранее не испытывали проблем со здоровьем.