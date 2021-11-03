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Общество3 ноября 2021 15:59

В Самарской области запустили дирижабль, чтобы следить за нарушителями ПДД

Аэростат будет летать над дорогами Сызранского района
Анастасия ФИЛАТОВА
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Камера на дирижабле способна засечь нарушителя даже ночью

Камера на дирижабле способна засечь нарушителя даже ночью

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 1 ноября 2021 года стартовал месячник по безопасности дорожного движения. В рамках него сотрудники ГИБДД запустили в регионе дирижабль. В течение трех дней он будет летать над наиболее аварийными участками дорог Сызранского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Аэростат оснащен видеокамерой высокого разрешения с обзором в 360 градусов. Она позволяет отслеживать участок дороги в 3-4 км. Данное оборудование способно увидеть номер машины не только днем, но и ночью. Если «воздушный помощник» зафиксирует нарушение ПДД, то водителя сразу остановит ближайший наряд ДПС.

Как отмечают полицейские, за два часа работы дирижабль выявил уже 5 нарушений ПДД. Среди них — выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено. Водителям грозит административная ответственность.