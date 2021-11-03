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Общество3 ноября 2021 16:44

Жителям Самарской области запретили охотиться на птиц до 19 ноября 2021 года

Это связано со вспышкой птичьего гриппа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет распространяется на территории охотничьих угодий двух районов

Запрет распространяется на территории охотничьих угодий двух районов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области установили запрет на проведение любительской и спортивной охоты на птиц. Ограничение будет действовать до 19 ноября 2021 года включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора региона.

Так, в течение двух недель нельзя будет охотиться на птиц на территории общедоступных охотничьих угодий в Большечерниговском и Большеглушицком районах. Это связано с тем, что там выявили вспышку птичьего гриппа и установили карантин.

- Ограничения распространяются на территорию, входящую в 5-километровую угрожаемую зону вокруг эпизоотического очага по гриппу птиц, - сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.