Самарские «Крылья Советов» могут провести зимние сборы в Турции

Самарцы зимний сбор традиционно проводят заграницей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» на сборы в зимний перерыв могут отправиться в Турцию, об этом сообщил главный тренер команды Игорь Осинькин.

- Хотелось бы, чтобы сборы прошли в Турции. Там есть отель, где нас все устраивает. Если не будет каких-либо ограничений, то проведем подготовку там, - сказал Осинькин.

В текущем календарном году «Крылья» будут играть до 11 декабря, а затем продолжат сезон в конце февраля. В зимнюю паузу команда традиционно отправляется на зарубежный сбор.

В текущем сезоне «Крылья» выступают в премьер-лиге и занимают седьмое место в турнирной таблице. При этом в Кубке страны самарцы уже завершили выступление, в групповом раунде проиграв «Енисею».