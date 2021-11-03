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Происшествия3 ноября 2021 18:16

В Самаре парень ударил по лицу майора, который заступился за девушку на улице

По факту происшествия сейчас проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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ЧП произошло на улице Партизанской

ЧП произошло на улице Партизанской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 2 ноября в отдел полиции Железнодорожного района поступило сообщение о конфликте на улице Партизанской. Заявитель объяснил, что там мужчина напал на женщину. Оказалось, что досталось в результате разборок и еще одному человеку.

- Установлено, что примерно в 8 утра там ругались между собой 26-летний парень и его 33-летняя знакомая. За девушку заступился 45-летний майор, инспектор фельдъегерской службы, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В результате сотруднику ГФС нанесли несколько ударов по лицу. Подозреваемого уже нашли и допросили. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.