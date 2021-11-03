В Самарской области выписывают больше пациентов, чем госпитализируют заразившихся коронавирусом

Эксперты Минздрава РФ прибыли в Самарскую область

В Самарской области начали работу эксперты Минздрава РФ, которые прибыли в регион, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Группа специалистов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым отправилась в первую очередь в наиболее сложные районы региона с целью прервать цепочку распространения заболевания.

- В Самарской области, приняты предупредительные меры еще до того, как были введены ограничения по всей стране. Безусловно, сейчас ограничительные мероприятия являются крайне важными. Мы должны прервать цепочку распространения заболевания, особенно на пике заболеваемости, который мы видим на сегодняшний день, - сказал Олег Гриднев.

Он отметил, что в Самарской области понимают проблемы и задачи, которые нужно решить в сложившейся ситуации.

- Для нас крайне важно получить взгляд со стороны. С одной стороны, посмотреть, как реализуются те методики и рекомендации, очень четкие, которые дает Минздрав России. С другой стороны, увидеть где-то пробелы, обозначить перспективы развития системы здравоохранения, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сейчас в области начали выписывать больше выздоровевших пациентов, чем госпитализируют заразившихся коронавирусом.