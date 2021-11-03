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Общество3 ноября 2021 21:49

В Самаре крысы два года терроризируют жителей на Заводском шоссе

Жители просят городскую администрацию решить проблему
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Жители города пожаловались на крыс на Заводском шоссе. Фото - скриншот

Жители города пожаловались на крыс на Заводском шоссе. Фото - скриншот

В Самаре жители пожаловались на большое количество крыс в районе Заводского шоссе. Такое сообщение появилось в группе "Самара Город Новости Самары".

- Почему у меня во дворе крысы гуляют без масок и QR-кода? - пишет недовольный пользователь соцсетей.

Называется адрес Заводское шоссе, 71а. Сообщается, что крыс там огромное количество, при этом рядом находится жилой дом и детская площадка. Авторы сообщения отмечают, что необходим отлов и обращаются городской администрации с просьбой решить проблему и найти ответственных лиц.