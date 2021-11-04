Самарский областной суд осенью 2021 года рассмотрит иск об оспаривании обязательной вакцинации от COVID-19

Иск поступил еще в сентябре, но дело до сих пор не начали рассматривать по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце ноября Самарский областной суд приступит к рассмотрению гражданского иска, который подали 75 жителей региона к главному санитарному врачу области Светлане Архиповой. Истцы требуют признать недействующими два пункта из ее постановления о проведении вакцинации жителей региона по эпидемиологическим показаниям.

В этих пунктах значится: если нет медицинских противопоказаний, то вакцинация обязательна для госслужащих, работников сферы образования и медицины, сферы обслуживания и для соцслужб.

Изначально этот иск подали в Октябрьский районный суд Самары, но в сентябре его там отказались рассматривать, сославшись на Кодекс административного судопроизводства РФ, где прописано, что дела об оспаривании нормативных актов должны рассматриваться на уровне не ниже областного.

В сентябре же иск поступил в Самарский областной суд, но его рассмотрение до сих пор не начали – к делу привлекают все новые и новые заинтересованные стороны. В итоге картина получаются следующая: 75 истцов будут судиться не только с к главным санитарным врачом региона Светланой Архиповой, но и с минздравом, и правительством Самарской области.

Следующее заседание назначено на 29 ноября.