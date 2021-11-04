1603 заболевших ковидом выявили в Самарской области за сутки

Наш регион продолжает оставаться на 4 месте по России по числу заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки COVID-19 подтвердился у 1603 человек. Наш регион продолжает оставаться на 4 месте по России по числу заболевших: на 1 месте Москва (6305 новых ковидных пациентов), Санкт-Петербург (3271 больной) и Московская область (2732 положительных анализа на ковид за сутки).

Всего в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 139 438 больных коронавирусом, 105 тысяч из них выздоровели, более 4,5 тысяч – умерли. За сутки смерть от ковида в регионе подтверждена у 30 человек. Здоровыми врачи признали 921 пациента.

Власти и медики просят жителей по возможности оставаться дома и выходить только из крайней необходимости. Развлекательные заведения в регионе закрыты, в остальные пропускают только тех, у кого есть QR-коды, то есть переболевших или вакцинированных.

От этого спрос на прививки от коронавируса резко вырос. Часть медучреждений перешли на круглосуточный режим работы. Полный список можно увидеть на сайте минздрава.