Самарцы рассказали, сколько готовы потратить на собственное хобби

26% опрошенных увлекаются настольными играми
Фото: Мария ЛЕНЦ
Настольные игры, фотографирование и книги – вот ТОП-3 увлечений, о которых самарцы рассказали сервису Ozon. Всего по России участие в опросе приняли полторы тысячи человек. Сколько из них – жители Самары и области, сервис не сообщает.
Среди чуть мене популярных увлечений в нашем регионе «засветились» компьютерные игры, музыка, рисование, пеший туризм, рыбалка (кстати, по данным сервиса Ozon, спрос на рыболовные аксессуары с начала года вырос почти в 4 раза).
Самарцы, которые приняли участие в опросе, признались: хобби – вещь трудоемкая и затратная. 52% готовы посвящать своим увлечениям несколько часов в день, а 46% опрошенных даже готовы тратить на это 3-5 тысяч рублей в месяц. При этом большинство все самое необходимое для этого покупает онлайн.
КОНКРЕТНО:
В каких хобби признались самарцы:
Настольные игры – 26%
Фотографирование: 23%
Чтение – 23%
Компьютерные игры — 19%
Меломания — 16%
Рыбалка — 15%
Игра на музыкальных инструментах — 14%
Блогинг — 14%
Собирание пазлов — 14%
Рисование — 14%
Походы и пеший туризм 13%.