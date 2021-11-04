Самарцы рассказали, сколько готовы потратить на собственное хобби

26% опрошенных увлекаются настольными играми Фото: Мария ЛЕНЦ

Настольные игры, фотографирование и книги – вот ТОП-3 увлечений, о которых самарцы рассказали сервису Ozon. Всего по России участие в опросе приняли полторы тысячи человек. Сколько из них – жители Самары и области, сервис не сообщает.

Среди чуть мене популярных увлечений в нашем регионе «засветились» компьютерные игры, музыка, рисование, пеший туризм, рыбалка (кстати, по данным сервиса Ozon, спрос на рыболовные аксессуары с начала года вырос почти в 4 раза).

Самарцы, которые приняли участие в опросе, признались: хобби – вещь трудоемкая и затратная. 52% готовы посвящать своим увлечениям несколько часов в день, а 46% опрошенных даже готовы тратить на это 3-5 тысяч рублей в месяц. При этом большинство все самое необходимое для этого покупает онлайн.

КОНКРЕТНО:

В каких хобби признались самарцы:

Настольные игры – 26%

Фотографирование: 23%

Чтение – 23%

Компьютерные игры — 19%

Меломания — 16%

Рыбалка — 15%

Игра на музыкальных инструментах — 14%

Блогинг — 14%

Собирание пазлов — 14%

Рисование — 14%

Походы и пеший туризм 13%.