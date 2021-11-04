На игру "Крылья Советов" - "Химки" 6 ноября пустят только владельцев абонементов с QR-кодами

Стало известно, кого пустят на игру Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Стало известно, кого пустят на трибуны на матч "Крылья Советов" - "Химки" 6 ноября 2021 года. Посмотреть игру смогут только обладатели абонементов, у которых еще есть и QR-коды или сертификаты о перенесенном заболевании. Эти документы проверят на входе в стадион - проникнуть на трибуну без них не получится.

- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Самарской области билеты на эту встречу продаваться не будут, - сообщили в пресс-службе клуба.

Пускать зрителей на стадион начнут за 1,5 часа до начала игры, через гейт №3. Напомним, что игра начнется в 17.30. Прогнозом на встречу поделился спортивный журналист kp.ru. Сейчас "Крылья" занимают 7 место в турнирной таблице. А тренера Игоря Осинькина сегодня объявили лучшим тренером РПЛ в октябре.