Спасал других, а себя не уберег: коллеги не смогли спасти самарского врача, болевшего ковидом

Борис Юрьевич Цветков был заведующим хирургическим отделением больницы им. Середавина в Самаре

Сегодня стало известно о смерти Бориса Юрьевича Цветкова - главного внештатного специалиста по эндоскопической хирургии минздрава Самарской области, заведующего хирургическим отделением больницы им. Середавина.

Он был первопроходцем во многих областях: внедрял лапароскопию (когда операция производится через небольшие надрезы), передовые методики в операция на брюшной полости, помогал пациентам бороться с ожирением в рамках отдельного направления – бариатрической хирургии.

- Он многим помог в этой жизни обрести здоровье, но, наверное, как и многие из нас, не всегда сполна заботился о своем, - пишут члены общества бариатричесих хирургов России. - В последние дни врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина активно боролись за его жизнь, но с осложнениями коронавирусной инфекции справиться так и не удалось. В это не хочется верить, но времена сейчас вот такие…

- Борис Юрьевич был общительным, харизматичным и обаятельным человеком. Любую трудность он воспринимал, как место для роста, а не для капитуляции, - вспоминают о нем коллеги из больницы имени Середавина в Самаре.

Прощание с Борисом Юрьевичем Цветковым состоится 5 ноября с 12.00 до 13.00 по адресу: Самара, ул. Алма-Атинская, д.236, Зал №3. Захоронение пройдёт на кладбище «Мехзаводское».

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Бориса Юрьевича.