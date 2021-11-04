Дмитрий Азаров назвал главную угрозу для мира и общества в День народного единства

Самарский губернатор выступил с воодушевляющей речью

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с поздравлением в День народного единства 4 ноября 2021 года. Он отметил, что праздник символизирует доблесть и силу многонациональной страны, вспомнил о подвиге наших предков, вставших на защиту родной земли. Благодаря сплоченности, они смогли изгнать захватчиков и сохранить Отечество для потомков. Также глава региона заметил, что сегодня появляются все новые вызовы и задачи, решать которые может только единая и сплоченная страна.

- К сожалению, главная угроза для всего мира и нашего общества сейчас – коронавирусная инфекция – все еще остается. Система здравоохранения уже второй год испытывает крайне высокую нагрузку. Медицинские работники буквально бьются за жизни и здоровье земляков, - высказался он про основную угрозу, которая сегодня нависает над регионом и страной.

Дмитрия Азаров подчеркнул, что только объединив усилия мы сможем победить пандемию. И задача каждого - сделать все, чтобы скорее вернуть Самарской области статус свободного от COVID-19 региона.

- Только так, единым фронтом возможно защитить благополучие любимой Самарской губернии – ради себя, своих друзей, близких, ради будущего, - резюмировал губернатор. И отметил, что у жителей региона есть все возможности для того, чтобы победить в этот труный период. А самое главное - любить друг друга.