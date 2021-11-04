Эксперты минздрава РФ рекомендовали продлить режим нерабочих дней в Самарской области после 7 ноября 2021 года

3 ноября глава региона Дмитрий Азаров и замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев проверили медучреждения Сызрани

Рабочая группа Минздрава России подвела итоги работы в Самарской области. Каких-то существенных нарушений не выявлено. Региональным властям рекомендовано по возможности продлить режим нерабочих дней после 7 ноября, плюс расширить тестирование населения, чтобы вовремя выявлять контактных больных.

- Все дело – в высоком индексе репродукции - другими словами, один заболевший заражает больше одного человека, - объяснил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов. В то же время эксперт отметил, что число пациентов с ОРВИ в регионе снижается, что хорошо – за этим показателем должны уменьшиться и другие.

Члены рабочей группы высказали и иные предложения: расширить применение кислородной терапии пациентам в стационарах, дать отпуска медперсоналу, чтобы люди могли отдохнуть и побыть с семьями, а также продумать иные методы поднятия «боевого духа» среди врачей:

- Когда была первая, вторая волна распространения коронавирусной инфекции, помогал бизнес, люди, доставляя врачам обеды. Мне кажется, это нужно возобновить. Потому что работа медиков ушла в рутину. А медики, которые каждый день заходят в красную зону, должны видеть, что о них помнит не только власть, но и общество, – отметил заместитель руководителя Минздрава РФ Олег Гриднев.

Эксперты считают, что введение режима нерабочих дней в Самарской области на неделю раньше, чем по стране, дало хорошие результаты. Конечно, рано давать какие-либо прогнозы, но возможно, скоро мы увидим снижения числа заболевших.