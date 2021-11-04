Самарская область вошла в десятку лидеров по числу регистраций на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал»

Больше всего заявок поступает от Самарского университета и Самарского политеха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 октября по 7 декабря идет регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я профессионал». Испытать себя можно в самых разных направлениях: техника, оружие, журналистика, медицина, экономика, искусство, педагогика и многое-многое другое.

Соревнования проходят в пятый раз, медалисты получат премии (до 300 тысяч рублей), остальные – возможность пройти стажировку в крупной компании, плюс льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны.

С начала регистрации на «Я профессионал» уже подано более 100 тысяч заявок, и сейчас самарские студенты – в числе наиболее активных, регион вошел в первую десятку по стране по числе регистраций.

По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова (конкурс – это один из проектов организации, которую он возглавляет), пока что больше всего заявок поступает от Самарского университета и Самарского политеха.

Студентов из нашего региона в основном интересуют математика, психология, программирование, химия и дизайн.