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Общество4 ноября 2021 17:45

Шесть капитально отремонтированных вагонов метро в Самаре тестируют по ночам

Они прибыли в город с завода, сейчас идут так называемые пуско-наладочные работы
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Вагоны оборудованы современной тормозной системой и видеокамерами

Вагоны оборудованы современной тормозной системой и видеокамерами

Фото: предоставлено пресс-службой

На этой неделе в Самару с завода «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге после капитального ремонта прибыли шесть вагонов метро. На маршрут их выпустят 15-20 ноября, а пока что вагоны тестируют по ночам, когда нет пассажиров. Для этого в регион специально прибыли представители завода.

По словам директора МП «Самарский метрополитен» Сергея Шамина, до конца года в Самару привезут еще пять вагонов, прошедших капитальный ремонт. В следующие два года предприятие планирует обновить еще 17 вагонов: семь – в 2022 году и 10 – в 2023 году.

Вагоны оборудуют новой современной тормозной и противопожарной системами, а также видеокамерами и светодиодными лампами.

- Особое внимание уделено контролю за безопасностью в межвагонном пространстве. Чтобы не допустить падения там пассажиров, были установлены предохранительные устройства, – сообщил руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин.