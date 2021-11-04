Шесть капитально отремонтированных вагонов метро в Самаре тестируют по ночам

Вагоны оборудованы современной тормозной системой и видеокамерами Фото: предоставлено пресс-службой

На этой неделе в Самару с завода «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге после капитального ремонта прибыли шесть вагонов метро. На маршрут их выпустят 15-20 ноября, а пока что вагоны тестируют по ночам, когда нет пассажиров. Для этого в регион специально прибыли представители завода.

По словам директора МП «Самарский метрополитен» Сергея Шамина, до конца года в Самару привезут еще пять вагонов, прошедших капитальный ремонт. В следующие два года предприятие планирует обновить еще 17 вагонов: семь – в 2022 году и 10 – в 2023 году.

Вагоны оборудуют новой современной тормозной и противопожарной системами, а также видеокамерами и светодиодными лампами.

- Особое внимание уделено контролю за безопасностью в межвагонном пространстве. Чтобы не допустить падения там пассажиров, были установлены предохранительные устройства, – сообщил руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин.