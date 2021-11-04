В операционные Самарского кардиодиспансера закупят новое оборудование

Наличие хорошей аппаратуры в рентгенохирургическом отделении принципиально важно Фото: предоставлено пресс-службой

Более девяти тысяч операций провели хирурги Самарского кардиодиспансера в одной из операционной рентгенохирургического отделения. В той, которую при поддержке главы региона Дмитрия Азарова обновили в 2019 году.

Теперь за 40-45 минут, пока пациент, находясь в сознании, слушает музыку, врачи «колдуют» над его сердцем, всю операцию проводят через небольшой прокол в руке.

Две других операционных в том же отделении не столь популярны. А все из-за того, что оборудование там несколько устарело.

Услышав об этом, губернатор Самарской области поручил закупить и сюда новейшее высокотехнологическое оборудование. Для этого нужно провести диагностику того, что есть, и составить списки того, что нужно.

- Это надо сделать сейчас, не откладывая, - подчеркнул Дмитрий Азаров. – Иначе мы удлиним простой операционных, а этого допустить нельзя.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского кардиодиспансера считается одним из лучших в Поволжье, а потому наличие хорошей аппаратуры здесь принципиально важно.