В Самаре начали судить адвокатов, которые привезли из Крыма наркотики в пакете с собачьим кормом

На стадии следствия адвокаты свою вину признавали Фото: Соцсети

В Красноглинском районном суде стартовали заседания по уголовному делу двух адвокатов из Крыма. По версии следствия, Виталий Дацюк и Владимир Мельник привезли в Самарскую область огромную партию наркотиков, которую собирались сбывать через тайники-закладки.

- Товар они купили на специализированном сайте, заплатили за него 200 тысяч рублей. За его сбыт должны были получить 800 тысяч, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – В декабре оформили «покупочку», купили фонарики, электронные весы, фольгу, кое-что еще и пустились в путь – через Московскую область в Самарскую. По пути искали тайники, координаты которых им прислал заранее продавец, чтобы достать свой товар.

Планам ну суждено было сбыться: днем 24 декабря Дацюк и Мельник были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области. По решению суда оба на время следствия находились в СИЗО.

- Им предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Красноглинского района Самары.

Обоим грозит длительное лишение свободы.

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